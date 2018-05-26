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В Пензе фестиваль «Зеленая волна — за зеленую губернию» пройдет 5 июня

08:28 | 26.05.2018 | Общество

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Пенза, 26 мая 2018. PenzaNews. Экологический фестиваль «Зеленая волна — за зеленую губернию» состоится в киноконцертном зале «Пенза» во Всемирный день охраны окружающей среды, 5 июня.

В Пензе фестиваль «Зеленая волна — за зеленую губернию» пройдет 5 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Будет проведена выставка не менее 50 кошек и собак и мастер-классы.

В фойе киноконцертного зала будет работать фотовыставка «Мир на ладони!» по результатам одноименного фотоконкурса, организованного молодежным клубом Русского географического общества в Пензе. Состоится награждение победителей и активных участников экологического движения, которые принимали участие в рейдах, экологических и природоохранных акциях, просветительских мероприятиях.

Фестивальная программа будет сопровождаться музыкальными номерами, подготовленными артистами учреждения культуры «Пензаконцерт».

В завершение фестиваля состоится показ новых фильмов Русского географического общества, посвященных природоохранной деятельности.

Фестиваль начнется в 11.00, сообщает пресс-служба регионального отделения РГО.

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