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В центре Кузнецка после многолетнего перерыва возобновил работу фонтан

10:24 | 26.05.2018 | Общество

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Пенза, 26 мая 2018. PenzaNews. Фонтан на центральной площади Кузнецка Пензенской области включен впервые за много лет после капитального ремонта, проведенного в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В центре Кузнецка после многолетнего перерыва возобновил работу фонтан

Фото: Gorodkuzneck.ru

Первый вице-мэр Владимир Трошин отметил, что заменены инженерные коммуникации, установлено технологическое оборудование, чаша фонтана облицована гранитным камнем.

«Общая стоимость работ составила 5 млн. 200 тыс. рублей. Все сделано в срок и качественно. Хочу поблагодарить кузнецких подрядчиков — индивидуальных предпринимателей Анатолия Торопцева и Андрея Костакова. Думаю, то, что мы делаем для города, украсит его территорию и будет радовать горожан», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, фонтан в центре Кузнецка стал вторым функционирующим. Другой был установлен возле храма Казанской иконы Божьей Матери на средства мецената. Еще один с привлечением спонсорских средств к началу лета планируется запустить в городском парке «Нескучный сад».

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