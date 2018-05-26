В центре Кузнецка после многолетнего перерыва возобновил работу фонтан Общество

Пенза, 26 мая 2018. PenzaNews. Фонтан на центральной площади Кузнецка Пензенской области включен впервые за много лет после капитального ремонта, проведенного в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Фото: Gorodkuzneck.ru

Первый вице-мэр Владимир Трошин отметил, что заменены инженерные коммуникации, установлено технологическое оборудование, чаша фонтана облицована гранитным камнем.

«Общая стоимость работ составила 5 млн. 200 тыс. рублей. Все сделано в срок и качественно. Хочу поблагодарить кузнецких подрядчиков — индивидуальных предпринимателей Анатолия Торопцева и Андрея Костакова. Думаю, то, что мы делаем для города, украсит его территорию и будет радовать горожан», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, фонтан в центре Кузнецка стал вторым функционирующим. Другой был установлен возле храма Казанской иконы Божьей Матери на средства мецената. Еще один с привлечением спонсорских средств к началу лета планируется запустить в городском парке «Нескучный сад».