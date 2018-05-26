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Между Пензой и Саранском шесть дней будут ходить дополнительные электрички

14:25 | 26.05.2018 | Общество

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Пенза, 26 мая 2018. PenzaNews. Дополнительные электропоезда будут шесть дней курсировать между Пензой и Саранском для болельщиков, планирующих посетить матчи чемпионата мира по футболу.

Между Пензой и Саранском шесть дней будут ходить дополнительные электрички. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно предварительному расписанию, размещенному на сайте регионального Минпрома, предусмотрены поезда из 10 вагонов.

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16 июня электричка для болельщиков матча Перу и Дании уйдет из Пензы в 12.51, а из Саранска — в 23.30.

19 июня пензенцы и гости города отправятся на игру Колумбии и Японии в 9.18. Поезд из столицы Мордовии отправится в 20.04.

25 июня из Пензы состав тронется в 15.55. В этот день на поле стадиона «Мордовия Арена» выйдут игроки Ирана и Португалии. Обратный рейс запланирован на 4.18 26 июня.

28 июня электричка «Пенза — Саранск» поедет в 15.30, а в противоположном направлении — в 4.18. Благодаря ней болельщики смогут посмотреть игру между сборными Панамы и Туниса.

Доехать на этих поездах смогут обладатели входного билета на матч или документа, дающего право на его получение. С учетом антитеррористического режима, предусматривающего досмотр пассажиров, рекомендуется прибывать на посадку заблаговременно.

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