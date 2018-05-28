В Пензе парад детских колясок объединил около 30 семей Общество

Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. 27 семей приняли участие в параде детских колясок, состоявшемся в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе.

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Победители были определены в нескольких номинациях.

В категории «Мультимания» лучшими оказались сразу две семьи — Исяновы, представившие мультфильм про «Микки Мауса», и Костерины с композицией «Матрешки».

Семья Щегловых победила в номинации «Я поеду на футбол». Их коляска была оформлена в виде большого футбольного мяча.

Самой многочисленной по количеству участников стала категория «Все профессии важны», где наиболее оригинальными были признаны Жарковы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, победители получили пропуск на аттракционы парка до конца 197 сезона.