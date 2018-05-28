EN
13:39:43 Понедельник, 28 мая
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе парад детских колясок объединил около 30 семей

08:50 | 28.05.2018 | Общество

Печать

Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. 27 семей приняли участие в параде детских колясок, состоявшемся в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе.

В Пензе парад детских колясок объединил около 30 семей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Победители были определены в нескольких номинациях.

В категории «Мультимания» лучшими оказались сразу две семьи — Исяновы, представившие мультфильм про «Микки Мауса», и Костерины с композицией «Матрешки».

Семья Щегловых победила в номинации «Я поеду на футбол». Их коляска была оформлена в виде большого футбольного мяча.

Самой многочисленной по количеству участников стала категория «Все профессии важны», где наиболее оригинальными были признаны Жарковы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, победители получили пропуск на аттракционы парка до конца 197 сезона.

Загрузка...
Читайте также
Волонтеры будут встречать иностранных болельщиков в аэропорту Пензы и на вокзале Пензенский губернатор предложил торговать сувенирами в гостиницах, барах и кафе
Пензенские студенты помогут врачам скорой помощи во время ЧМ В Пензенскую область во время ЧМ по футболу приедут более 3 тыс. болельщиков
Работы по устройству ливневой канализации на улице Антонова в Пензе выполнены на 75% Пензенские власти рассчитывают на поддержку в открытии кинозалов в Никольске и Мокшане
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама