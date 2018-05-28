В Пензе 100-летие пограничной службы отметили шествием и митингом Общество

Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Шествие, состоявшееся в центре Пензы по случаю 100-летия со дня образования пограничной службы, завершилось торжественным митингом в сквере имени Ф.Э. Дзержинского.

Фото: Pnzreg.ru

В мероприятии приняли участие ветераны Пограничной службы ФСБ России, их родные и близкие, а также кадеты школы №8 имени Н.С. Павлушкина.

Обращаясь к собравшимся, губернатор Иван Белозерцев отметил, что в погранвойсках всегда служили одни из самых достойных граждан страны.

«Это люди, способные выполнять важные задачи в особых условиях — быстро принимающие решения, владеющие боевыми навыками, способные обезвредить нарушителя государственной границы, оказавшись с ним один на один», — сказал глава региона.

Он также выразил особую признательность представителям общественных организаций, которые помогают сохранять память о героях-пограничниках.

В завершение митинга все желающие возложили цветы к памятнику пензенским пограничникам.