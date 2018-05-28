EN
23:48:32 Понедельник, 28 мая
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе 100-летие пограничной службы отметили шествием и митингом

14:36 | 28.05.2018 | Общество

Печать

Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Шествие, состоявшееся в центре Пензы по случаю 100-летия со дня образования пограничной службы, завершилось торжественным митингом в сквере имени Ф.Э. Дзержинского.

В Пензе 100-летие пограничной службы отметили шествием и митингом

Фото: Pnzreg.ru

В мероприятии приняли участие ветераны Пограничной службы ФСБ России, их родные и близкие, а также кадеты школы №8 имени Н.С. Павлушкина.

Обращаясь к собравшимся, губернатор Иван Белозерцев отметил, что в погранвойсках всегда служили одни из самых достойных граждан страны.

«Это люди, способные выполнять важные задачи в особых условиях — быстро принимающие решения, владеющие боевыми навыками, способные обезвредить нарушителя государственной границы, оказавшись с ним один на один», — сказал глава региона.

Он также выразил особую признательность представителям общественных организаций, которые помогают сохранять память о героях-пограничниках.

В завершение митинга все желающие возложили цветы к памятнику пензенским пограничникам.

Загрузка...
Читайте также
Мэр Пензы показал коллегам из Сыктывкара набережную, собор и Юбилейную площадь Иван Белозерцев и Валерий Фокин обсудили вопросы развития театрального искусства
Опыт 2010 года должен предостеречь нефтяные компании от спекуляций на рынке — Кузнецова Темпы роста розничных цен на бензин не обязательно догонят оптовые — Оксана Кузнецова
Под Пензой лось погиб в ДТП с участием двух машин и автобуса Рекорд с гигантским мячом в Пензе может сорваться
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама