ТЦ «Урицкий» в Пензе введен в эксплуатацию без разрешения — прокуратура Общество

Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры Железнодорожного района Пензы выявили отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию четырехэтажного здания торгового центра «Урицкий» на улице Суворова, собственником которого является ООО «Сетевая компания». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Прокурором района в отношении ООО «Сетевая компания», а также заместителя директора общества возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что материалы направлены на рассмотрение в Арбитражный суд Пензенской области и Госжилстройтехинспекцию региона соответственно.

Ранее в ходе проверки соблюдения требований пожарной безопасности в ТЦ «Урицкий» были выявлены многочисленные нарушения, в связи с чем прокурор Железнодорожного района Пензы обратился в суд с иском в защиту прав неопределенного круга лиц к ООО «Сетевая компания» о запрете эксплуатации здания торгового центра.

Согласно материалам, размещенным на сайте суда, требования надзорного ведомства удовлетворены частично. Было решено запретить эксплуатацию здания до устранения нарушения, выразившегося в нерассредоточенном расположении на первом этаже двух эвакуационных выходов, а также до обеспечения наличия системы автоматического пожаротушения.

Производство в части исковых требований о запрете работы торгового центра до получения разрешения на введение в эксплуатацию объекта капитального строительства было прекращено, поскольку этот вопрос находится в компетенции арбитражного суда.