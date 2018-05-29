К пензенскому правительству подан иск о защите деловой репутации Общество

Пенза, 29 мая 2018. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области возбудил производство по исковому заявлению ООО «Медиа» к правительству региона о защите деловой репутации юридического лица.

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Как отмечается в материалах дела, поводом для обращения в суд стало письмо правительства Пензенской области от 19 мая 2017 года, направленное гражданину в ответ на коллективное обращение о качестве оказания медицинской помощи в клинической больнице имени Г.А. Захарьина.

Речь в нем шла, в частности, о нарушениях, якобы допущенных арендатором — компанией «Медиа» — в торговой точке, расположенной в помещении посетительской.

По мнению истца, указанная в письме информация не соответствует действительности и порочит деловую репутацию фирмы. Причиненный вред организация оценила в 100 тыс. рублей — именно такую сумму она просит взыскать в ее пользу.

Предварительное судебное заседание по делу состоялось 15 мая. В ходе него представитель истца заявил о готовности предъявить дополнительные доказательства, а от ответчика никто не явился.

В связи с этим суд счел необходимым отложить предварительное заседание на 6 июня.