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В Пензе открыт прием заявок на конкурс лучших социальных практик на предприятиях

15:15 | 29.05.2018 | Общество

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Пенза, 29 мая 2018. PenzaNews. Региональный этап конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» объявлен в Пензенской области.

В Пензе открыт прием заявок на конкурс лучших социальных практик на предприятиях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он будет проводиться по 16 номинациям в организациях производственной и непроизводственной сфер до 1 октября.

Прием заявок осуществляется до 20 августа в министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (8412) 94-02-21.

Победители примут участие в федеральном этапе конкурса, итоги которого будут подведены в декабре, сообщает пресс-служба регионального Минтруда.

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Его целью является выявление и распространение положительного опыта и поощрение организаций, эффективно работающих и успешно решающих социальные задачи.

В 2017 году колышлейский санаторий «Хопровские зори» был удостоен второго места на федеральном этапе в номинации «Формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы».

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