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Замглавы администрации Нижнего Ломова оштрафован за ямы на дорогах

11:47 | 01.06.2018 | Общество

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Нижний Ломов, 1 июня 2018. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей назначено заместителю главы администрации города Нижнего Ломова Пензенской области Юрию Ломакину как лицу, ответственному за содержание местных дорог. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Нижнеломовского районного суда.

Замглавы администрации Нижнего Ломова оштрафован за ямы на дорогах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, вице-мэр допустил нарушение требований, предъявляемых к состоянию проезжих частей.

«В соответствии с ГОСТом, предельные размеры отдельных просадок и выбоин не должны превышать по длине 15 см, по ширине — 60 см, по глубине — 5 см», — напомнил собеседник агентства.

Представитель суда уточнил, что в феврале 2018 года на центральной улице города — Московской — напротив домов №№1, 9, 11, 35, 39 и 57 было зафиксировано девять выбоин, при этом ширина некоторых из них достигала 1 метра 25 см, длина — 95 см, а глубина — 8 см.

Он отметил, что постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленный законом срок.

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