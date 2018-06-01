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График движения дачных автобусов в Пензе скорректирован в связи с праздниками

13:26 | 01.06.2018 | Общество

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Пенза, 1 июня 2018. PenzaNews. Жители Пензы смогут доехать на общественном транспорте до своих садовых участков 11 июня, хотя понедельник не является «дачным» днем. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

График движения дачных автобусов в Пензе скорректирован в связи с праздниками

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В мэрии уточнили, что движение, которое скорректировано в связи с празднованием Дня России и Дня города, будет организовано по графику среды.

«8 июня выпуск дачных автобусов на маршруты не планируется», — сказали в администрации Пензы.

В пресс-службе также напомнили, что с 1 июня действует летнее расписание, согласно которому перевозка пассажиров по дачным маршрутам будет осуществляться четыре дня в неделю — по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

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