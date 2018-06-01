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Ветслужбы шести районов Пензенской области получили новые машины

15:10 | 01.06.2018 | Общество

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Пенза, 1 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев вручил ключи от новых автомобилей «Соболь» руководителям учреждений ветеринарии шести районов — Лопатинского, Тамалинского, Никольского, Пензенского, Колышлейского и Сосновоборского.

Ветслужбы шести районов Пензенской области получили новые машины

Фото: Pnzreg.ru

Церемония состоялась у здания дома культуры в селе Саловка, на базе которого был организован семинар на тему ликвидации африканской чумы свиней в случае появления данного заболевания на территории региона.

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Новые машины отличаются повышенной проходимостью, что особенно важно в условиях сельской местности.

Согласно данным портала госзакупок, контракт на поставку грузовых автомобилей, предназначенных для транспортировки дезинфицирующих средств и ветпрепаратов, был заключен между управлением ветеринарии Пензенской области в лице Михаила Максимова и ООО «Спектр-Моторс» в лице генерального директора Сергея Кажаева 23 апреля 2018 года.

Его цена составила 3 млн. 618 тыс. рублей.

Источником финансирования являются средства регионального бюджета.

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