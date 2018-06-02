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В Пензе 12 июня заложат новое письмо потомкам и проведут парад

09:02 | 02.06.2018 | Общество

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Пенза, 2 июня 2018. PenzaNews. Насыщенная праздничная программа подготовлена в Пензе ко Дню России и Дню города, которые будут отмечаться во вторник, 12 июня. Об этом сообщила начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина в ходе совещания, посвященного подготовке к 355-летию города.

В Пензе 12 июня заложат новое письмо потомкам и проведут парад

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, торжества начнутся в 9.00 с церемонии закладки нового письма потомкам, а спустя полчаса будет открыта обновленная галерея почета и славы Пензенской области.

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Вера Фейгина добавила, что в 11.00 на площади Маршала Жукова состоится праздничный парад, в 13.00 в администрации Пензы будут вручены паспорта гражданам РФ, в 14.00 начнется концерт на Юбилейной площади, а в 22.00 под гимн России с площадки на Западной поляне запустят фейерверк.

Помимо этого, в программу праздничных мероприятий включены события, которые состоятся ранее.

В их числе VI общественно-экономического форума «Поиск Провинции. Экономика партнерства», который начнет свою работу 9 июня, и фестиваль «Канитель», сообщает пресс-служба мэрии.

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