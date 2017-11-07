В Пензе в день 100-летия революции прочли послания потомкам Общество

Пенза, 7 ноября 2017. PenzaNews. Церемония извлечения двух капсул с посланиями потомкам, которые были замурованы в 1967 и 1977 годах в горизонтальной гранитной плите вблизи монумента «Росток» на набережной реки Суры в Пензе, состоялась в день 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, 7 ноября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Благодаря тому, что предварительные работы по их вскрытию, которые заняли несколько часов, были проведены заблаговременно, от торжественности момента ничто не отвлекало.

Почувствовать сопричастность к историческому событию пришли не менее тысячи человек.

В их числе были те, кто присутствовал при закладке писем потомкам, их дети и внуки, а также горожане, которые несколько десятилетий ждали возможности узнать, с каким напутствием к ним обратились граждане СССР, жившие в Пензе во второй половине XX века.

Многие держали в руках государственные флаги России. Также к собравшимся у «Ростка» присоединились участники организованного обкомом КПРФ шествия, представители «Левого фронта», официально незарегистрированной «Объединенной коммунистической партии», «Поколения нового времени» и других общественных, в том числе молодежных, организаций.

На небольшой сцене был установлен баннер с фотографиями, на которых запечатлен момент закладки послания 1967 года.

Первым к собравшимся обратился губернатор Иван Белозерцев, отметивший значимость момента.

«Дело не в словах, а в заветах, которые дали нам наши предки. Это люди, которые многое сделали для Пензенской области», — сказал он.

После этого глава региона затронул тему внешней политики, в том числе ситуации на Украине, однако пришедшие на набережную пензенцы разных поколений стали возмущаться и потребовали говорить только о России. Иван Белозерцев сделал небольшую паузу и продолжил заранее заготовленную речь.

В свою очередь член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев поздравил собравшихся со 100-летием революции и напомнил о коммунистических идеалах.

«Не забудем достижения Великого Октября», — подчеркнул он.

Кроме того, с памятной датой пензенцев поздравил участник Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге, председатель городского совета ветеранов Владимир Керханаджев, который призвал всех хранить верность России.

Также слово было предоставлено участницам церемонии закладки письма потомкам 1967 года Ларисе Бубновой и Вере Астаховой.

Затем под оружейный залп сотрудники пожарно-спасательного центра извлекли капсулы из плиты и передали их губернатору.

Иван Белозерцев вскрыл их и продемонстрировал содержимое собравшимся, после чего передал детям как символ преемственности поколений.

После этого в торжественной обстановке жители и гости региона заслушали текст обоих посланий.

Первое — от 1967 года — прозвучало в записи в исполнении артиста театра «Голос поэта», члена Союза российских писателей Михаила Рудакова.

Второе послание — от 1977 года — зачитал артист центра культуры и досуга Пензы Сергей Макаров.

Присутствовавшие на церемонии люди предложили заложить в плиту капсулу с «ответным» посланием, адресованным будущим поколениям жителей Пензы, однако на эти призывы никто из чиновников не отреагировал.

По завершении церемонии всем желающим была предоставлена возможность сфотографироваться с капсулами.

Работы реконструкции набережной на время праздника не останавливались, поэтому участники церемонии были лишены возможности прогуляться по ней после мероприятия.