В Пензе в день 100-летия революции прочли послания потомкам
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Пенза, 7 ноября 2017. PenzaNews. Церемония извлечения двух капсул с посланиями потомкам, которые были замурованы в 1967 и 1977 годах в горизонтальной гранитной плите вблизи монумента «Росток» на набережной реки Суры в Пензе, состоялась в день 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, 7 ноября.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Благодаря тому, что предварительные работы по их вскрытию, которые заняли несколько часов, были проведены заблаговременно, от торжественности момента ничто не отвлекало.
Почувствовать сопричастность к историческому событию пришли не менее тысячи человек.
В их числе были те, кто присутствовал при закладке писем потомкам, их дети и внуки, а также горожане, которые несколько десятилетий ждали возможности узнать, с каким напутствием к ним обратились граждане СССР, жившие в Пензе во второй половине XX века.
Многие держали в руках государственные флаги России. Также к собравшимся у «Ростка» присоединились участники организованного обкомом КПРФ шествия, представители «Левого фронта», официально незарегистрированной «Объединенной коммунистической партии», «Поколения нового времени» и других общественных, в том числе молодежных, организаций.
На небольшой сцене был установлен баннер с фотографиями, на которых запечатлен момент закладки послания 1967 года.
Первым к собравшимся обратился губернатор Иван Белозерцев, отметивший значимость момента.
«Дело не в словах, а в заветах, которые дали нам наши предки. Это люди, которые многое сделали для Пензенской области», — сказал он.
После этого глава региона затронул тему внешней политики, в том числе ситуации на Украине, однако пришедшие на набережную пензенцы разных поколений стали возмущаться и потребовали говорить только о России. Иван Белозерцев сделал небольшую паузу и продолжил заранее заготовленную речь.
В свою очередь член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев поздравил собравшихся со 100-летием революции и напомнил о коммунистических идеалах.
«Не забудем достижения Великого Октября», — подчеркнул он.
Кроме того, с памятной датой пензенцев поздравил участник Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге, председатель городского совета ветеранов Владимир Керханаджев, который призвал всех хранить верность России.
Также слово было предоставлено участницам церемонии закладки письма потомкам 1967 года Ларисе Бубновой и Вере Астаховой.
Затем под оружейный залп сотрудники пожарно-спасательного центра извлекли капсулы из плиты и передали их губернатору.
Иван Белозерцев вскрыл их и продемонстрировал содержимое собравшимся, после чего передал детям как символ преемственности поколений.
После этого в торжественной обстановке жители и гости региона заслушали текст обоих посланий.
Первое — от 1967 года — прозвучало в записи в исполнении артиста театра «Голос поэта», члена Союза российских писателей Михаила Рудакова.
Второе послание — от 1977 года — зачитал артист центра культуры и досуга Пензы Сергей Макаров.
Присутствовавшие на церемонии люди предложили заложить в плиту капсулу с «ответным» посланием, адресованным будущим поколениям жителей Пензы, однако на эти призывы никто из чиновников не отреагировал.
По завершении церемонии всем желающим была предоставлена возможность сфотографироваться с капсулами.
Работы реконструкции набережной на время праздника не останавливались, поэтому участники церемонии были лишены возможности прогуляться по ней после мероприятия.