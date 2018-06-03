Мэр Пензы потребовал проконтролировать срезку грунта по обочинам ремонтируемых дорог Общество

Пенза, 3 июня 2018. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев потребовал от директора департамента ЖКХ Пензы Максима Иванкина усилить контроль за работой подрядных организаций, которые при выполнении ремонта не срезают лишний грунт по обочинам дорожного полотна.

Фото: Penza-gorod.ru

На данный недочет глава администрации Пензы обратил внимание в ходе объезда города в воскресенье, 3 июня. В частности, работы по срезке грунта не проведены на улицах 8 Марта и Кривозерье.

«Этот вид работ заложен в смете, за него подрядчик получает деньги, потому он должен выполнять свои обязательства, а Вы в свою очередь обязаны контролировать процесс и напоминать ему об этом», — сказал Виктор Кувайцев, обращаясь к Максиму Иванкину.

Как сообщает пресс-служба мэрии, глава администрации города поручил активизировать работу кураторов дорожных объектов.