Трое кузнечан вышли в финал медиаконкурса «Страна чемпионов» Общество

Кузнецк, 3 июня 2018. PenzaNews. Члены кружка «Пиксель» колледжа электронных технологий Кузнецка Пензенской области Раис Апусев, Динис Малька и Дарья Мурыгина вошли в число победителей заочного этапа всероссийского медиаконкурса «Страна чемпионов», организатором которого выступил фонд образовательных проектов «Стратегия будущего» совместно с федеральными СМИ.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте учреждения, молодые люди участвовали в номинации «Видеоролик».

По итогам заочного этапа они приглашены в Москву, где состоится защита проектов.

Всероссийский медиаконкурс «Страна чемпионов» организован в целях популяризации российского спорта и достижений отечественных атлетов в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA – 2018.

Он проводится по направлениям: «Видео», «Фото», «Россия – к новым победам» и «Рисунок».

Победители будут награждены билетами на матчи чемпионата мира по футболу, денежными премиями в размере 100–300 тыс. рублей и возможностью участия в работе по созданию и запуску нового телепроекта «Страна чемпионов» осенью 2018 года.