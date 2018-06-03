EN
14:41:31 Воскресенье, 3 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
Фоторепортаж Благотворительный спектакль «Давным-давно» с участием чиновников и бизнесменов

Трое кузнечан вышли в финал медиаконкурса «Страна чемпионов»

11:20 | 03.06.2018 | Общество

Печать

Кузнецк, 3 июня 2018. PenzaNews. Члены кружка «Пиксель» колледжа электронных технологий Кузнецка Пензенской области Раис Апусев, Динис Малька и Дарья Мурыгина вошли в число победителей заочного этапа всероссийского медиаконкурса «Страна чемпионов», организатором которого выступил фонд образовательных проектов «Стратегия будущего» совместно с федеральными СМИ.

Трое кузнечан вышли в финал медиаконкурса «Страна чемпионов». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте учреждения, молодые люди участвовали в номинации «Видеоролик».

По итогам заочного этапа они приглашены в Москву, где состоится защита проектов.

Всероссийский медиаконкурс «Страна чемпионов» организован в целях популяризации российского спорта и достижений отечественных атлетов в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA – 2018.

Он проводится по направлениям: «Видео», «Фото», «Россия – к новым победам» и «Рисунок».

Победители будут награждены билетами на матчи чемпионата мира по футболу, денежными премиями в размере 100–300 тыс. рублей и возможностью участия в работе по созданию и запуску нового телепроекта «Страна чемпионов» осенью 2018 года.

Загрузка...
Читайте также
Уголовное дело завели на водителя, попавшегося пьяным за рулем под Пензой В Пензе жертвой мошенничества стала пенсионерка, попытавшаяся откупиться от «полицейских»
Мэр Пензы потребовал проконтролировать срезку грунта по обочинам ремонтируемых дорог Пензенский ТЮЗ завершил сезон премьерным спектаклем «Синема-синема»
Мэрию Заречного предостерегли о недопустимости безосновательных проверок бизнеса Около 60 детей из Пензы отдохнут в пансионате «Приморский»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама