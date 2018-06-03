В Пензе пройдет семинар для НКО «Содружество «добрых городов» Общество

Пенза, 3 июня 2018. PenzaNews. Семинар «Содружество «добрых городов». Точки взаимодействия, развития и улучшения городской среды» для некоммерческих организаций и сообществ, заинтересованных в расширении комфортного пространства и развитии культуры благотворительности? пройдет в Пензе 18 июня.

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Ведущим экспертом обучающего мероприятия выступит директор пермского центра «Грани» Светлана Маковецкая, которая поделится своим видением повышения качества жизни в городах и селах путем объединения в сообщества или НКО.

Координатор проекта «Добрые города» благотворительного фонда «Добрый город Петербург» Юлия Николаева расскажет участникам семинара о возможностях использования данной технологии и поделится опытом организации крупных событий.

Организатором семинара является фонд «Добрый город Петербург», его партнером — пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз».

Семинар будет проведен на средства президентского гранта.