Олег Тархов стал прокурором Наровчатского района Общество

Пенза, 4 июня 2018. PenzaNews. Олег Тархов, который на протяжении последних пяти лет занимал должность прокурора Октябрьского района Пензы, назначен прокурором Наровчатского района.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, соответствующий приказ подписан генпрокурором РФ Юрием Чайкой 1 июня.

Тархов Олег Викторович родился в селе Сумароково Мокшанского района Пензенской области в 1969 году.

Окончил Саратовский юридический институт имени Д.И. Курского по специальности «Правоведение».

С ноября 1994 года проходит службу в органах прокуратуры. Состоял в должностях помощника прокурора Октябрьского района Пензы, следователя прокуратуры Октябрьского района города, прокурора отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Пензенской области, прокурора отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона, старшего помощника прокурора области по организационным вопросам и контролю исполнения.

С мая 2013 года по май 2018 года — прокурор Октябрьского района Пензы.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генеральным прокурором РФ и прокурором Пензенской области