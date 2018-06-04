Гостиница «Для Вас» в Пензе получила категорию «4 звезды» Общество

Пенза, 4 июня 2018. PenzaNews. Гостиница «Для Вас» успешно прошла процедуру обязательной классификации объектов туристской индустрии и первой в Пензе получила категорию «4 звезды». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой торгово-промышленной палаты региона, которая с 2016 года занимается классификацией отелей.

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«При оценке гостиницы учитывались такие факторы, как расположение, наличие номеров разных категорий и их метраж, состояние мест общего пользование, инфраструктура и многое другое», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что классификация проходила в три этапа — оценка гостиницы в целом, персонала и номерного фонда.

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По данным портала «Туризм и отдых в Пензенской области», на сегодняшний день различные категории присвоены 13 средствам размещения.

Так, гостиница «Для Вас» имеет «4 звезды»; санаторий «Серебряный бор», гостиницы «Авиа», «Heliopark Residence», «Вояж», «Пенза», «Призма» и «Life» — «3 звезды»; отель «Лондон Сити» — «2 звезды»; гостиница «Пятница», хостел «Nice Hostel Penza» и гостиница «Серебряный бор» — «1 звезду». Гостинице «Ласточка» присвоена категория «без звезд».

Основным документом, который регламентирует классификацию отелей в России, является приказ министерства культуры РФ №1215 от 11 июля 2014 года.