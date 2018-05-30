Гостиничный комплекс на проспекте Строителей в Пензе откроется под брендом Azimut Hotels Экономика

Пенза, 30 мая 2018. PenzaNews. Группа компаний «Промышленное сырье» — девелопер многофункционального гостиничного комплекса на проспекте Строителей в Пензе, открытие которого запланировано на июль 2018 года — после детального анализа целого ряда предложений по управлению номерным фондом отеля подписала соглашение с известной российской сетью Azimut Hotels.

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Как следует из информации, появившейся на сайте комплекса, новый 15-этажный отель в Арбеково будет называться Azimut Hotel Penza. Первоначально он позиционировался как апарт-отель «Виктория» (Apart Hotel Victoria).

Предполагается, что на нижних этажах разместятся зона приветствия гостей, ресторан, торговая галерея, салоны красоты и другие предприятия сферы услуг; с 3 по 6 этажи — офисы бизнес-центра; а с 7-го по 15-й будут находиться 166 гостиничных номеров от стандартных до люкс-класса.

В настоящее время девелопер заинтересован в расширении сотрудничества с инвесторами , рассматривающими возможность получения стабильного арендного дохода. На данный момент открыта продажа не только гостиничных номеров, но и помещений различного назначения, в том числе офисов, площадью до 750 кв. метров.

Azimut Hotels — российская компания, управляющая одноименной гостиничной сетью. Основана в 2004 году.

Является одним из крупнейших гостиничных операторов страны по количеству номеров и географическому охвату.

Суммарный номерной фонд 29 отелей в 22 городах России, Германии и Австрии — около 6 тыс. номеров.

Часть объектов находится в собственности, часть — обслуживается на основании договора на управление и на правах долгосрочной аренды.