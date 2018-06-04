Представители пяти стран приедут в Пензу на международный конкурс военных оружейников Общество

Пенза, 4 июня 2018. PenzaNews. Представители пяти стран примут участие в конкурсе, который состоится в рамках Армейских международных игр – 2018 на полигоне «Учебный» в Пензенской области с 29 июля по 5 августа. Об этом сообщил начальник Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения генерал-майор Александр Цаплюк.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Впервые у нас примут участие команды Ирана, Армении и Узбекистана», — отметил он.

Александр Цаплюк напомнил, что в прошлом году международный этап конкурса проходил в Китае.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, участники приедут в Пензу в середине июля.

«Для них подготовлены все необходимые условия для проживания, питания и досуга. В столовых будет готовиться национальная еда с учетом пожеланий гостей», — пояснили в ЦВО.

В настоящее время на полигоне «Учебный» в Пензенской области проходит всеармейский этап конкурса. В нем принимают участие по одной команде из каждого военного округа, Воздушно-десантных войск и Северного флота. Также представлена команда принимающей стороны — Пензенского артиллерийского инженерного училища.

Кто именно представит Россию на международном этапе, станет известно 9 июня.