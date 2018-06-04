Участники мероприятий в честь Дня защиты детей продегустировали продукцию «Молкома» Общество

Пенза, 4 июня 2018. PenzaNews. Участники праздничных мероприятий, которые прошли в разных районах Пензы по случаю Международного дня защиты детей, получили возможность оценить продукцию ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».

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Для всех желающих в местах проведения праздника была организована дегустация детского питания, которое выпускается под брендом «Мамалыш».

Как сообщает пресс-служба группы компаний «Дамате», в структуру которого входит «Молком», представители предприятия подготовили развлекательную программу для детей. Для них были организованы игры и конкурсы, победители которых получили бифилайф «Мамалыш» в качестве подарка.

Мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, ежегодно проводятся в Пензе на территории городских парков и в зоопарке.

Праздничная программа, как правило, включает в себя различные марафоны, флешмобы, развлечения и выступления творческих коллективов.