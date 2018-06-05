В Пензе на здании госархива открыта мемориальная доска-горельеф Вячеславу Годину Общество

Пенза, 5 июня 2018. PenzaNews. Мемориальная доска-горельеф заслуженному работнику культуры РСФСР Вячеславу Годину открыта на здании государственного архива Пензенской области, где он проработал почти 43 года, в том числе свыше 22 лет — в должности директора.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Церемония состоялась в рамках торжеств, посвященных 100-летней годовщине государственной архивной службы России, которая отмечалась 1 июня.

Ее участники поделились своими воспоминаниями о Вячеславе Године. Так, заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов рассказал, что познакомился с ним в 1987 году.

«Первое, что меня впечатлило — человек очень спокойный, очень умные, интеллигентные глаза. На протяжении последующих лет, сколько бы я с ним ни общался, я не чувствовал, что он директор, а я студент или аспирант», — отметил зампред областного правительства.

Читайте также

Пензенские историки представили свои новые работы

Он также обратил внимание на то, что Вячеслав Годин как историк внес большой вклад в развитие архивной службы Пензенской области.

В свою очередь бывшая заведующая читальным залом госархива Тамара Шалимова выразила признательность всем тем, благодаря кому на здании появилась мемориальная доска экс-директору.

«Очень я сейчас рада и благодарна, что Вячеслав Степанович будет теперь здесь, с нами. Он как бы опять вернулся в свой дом», — сказала она.

По словам председателя региональной общественной организации краеведов Пензенской области, доктора исторических наук, профессора Владимира Первушкина, Вячеслав Годин был из тех людей, которым хотелось подражать.

«Наверное, наше общество все же пробуждается к позитиву, раз мы не забываем тех людей, которые пишут историю. Благодаря таким людям, как Вячеслав Степанович, мы знаем свою пензенскую историю, мы знаем, что, когда и где происходило», — отметил он.

Владимир Первушкин также выразил надежду на то, что это не последняя мемориальная доска, открытая в память о местных краеведов.

В завершение церемонии к собравшимся обратилась дочь Вячеслава Година — Ольга Антонова.

«Я хочу выразить слова большой благодарности тем людям, которые оценили по достоинству вклад в архивное дело моего отца, Година Вячеслава Степановича — истинного патриота своей малой родины», — сказала она.