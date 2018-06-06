Суд признал недействительной регистрацию права собственности на «Империю» Общество

Сосновоборск, 6 июня 2018. PenzaNews. Сосновоборский районный суд Пензенской области признал недействительной государственную регистрацию права собственности местной жительницы на кафе «Империя», соответствующая запись исключена из единого реестра. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, в ходе проведенной проверки был выявлен ряд нарушений, допущенных администрацией Сосновоборского района при выдаче гражданке разрешительной документации, в частности, она была предоставлена, несмотря на несоответствие проекта градостроительному плану земельного участка.

«Кроме того, застройщица отклонилась от предельных параметров строительства. Для придания законности этим действиям были вынесены постановления о разрешении отклонений от предельных параметров строительства, тогда как в силу действующего законодательства оно могло быть получено лишь до выдачи разрешения на строительство и не могло быть вызвано волей застройщика», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что впоследствии женщине было выдано разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

«По результатам проверки прокурор района обратился в суд с заявлением об оспаривании выданных администрацией разрешений на строительство и ввод объекта недвижимости в эксплуатацию, а также государственной регистрации права собственности на него. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — сказала Светлана Артамонова, уточнив, что решение пока не вступило в законную силу.

Она отметила, что в связи с выявленными нарушениями начальник отдела архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района и заместитель главы привлечены к дисциплинарной ответственности.