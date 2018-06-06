Власти Пензы рассчитывают, что в шествии 12 июня примут участие около 20 тыс. человек Общество

Пенза, 6 июня 2018. PenzaNews. Представители администрации Пензы рассчитывают, что в шествии трудовых коллективов, которое пройдет на площади Маршала Жукова в честь Дня России и Дня города 12 июня в 11.00, примут участие около 20 тыс. человек. Об этом заявил мэр Виктор Кувайцев.

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«Каждый район города будет представлен. Надеемся, что у каждой колонны будет своя визитная карточка, запоминающаяся «фишка», — отметил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в мэрии в среду, 6 июня.

Виктор Кувайцев добавил, что в этом году впервые шествие откроет парад мототехники из частной коллекции.

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По его словам, представленные ретромодели затем можно будет рассмотреть на парковке у здания администрации Пензы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также в шествии примут участие представители национально-культурных автономий и студенты из 47 стран.

Официальные торжества по случаю Дня России и Дня города начнутся в Пензе 12 июня в 9.00 на набережной реки Суры, где планируется заложить капсулу с письмом потомкам.

Ожидается, что оно будет прочитано спустя 45 лет — в 2063 году, когда жители Пензы будут отмечать 400-летие со дня основания города.