EN
18:46:47 Среда, 6 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Датированное 2018 годом письмо потомкам планируется прочесть в Пензе через 45 лет

13:26 | 06.06.2018 | Общество

Печать

Пенза, 6 июня 2018. PenzaNews. Капсулу с новым письмом потомкам, которая будет заложена в горизонтальную гранитную плиту вблизи монумента «Росток» на реконструируемой набережной реки Суры в Пензе в предстоящий вторник, 12 июня, планируется вскрыть через 45 лет. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Датированное 2018 годом письмо потомкам планируется прочесть в Пензе через 45 лет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вскрыть капсулу предполагается в 2063 году — в год 400-летия Пензы. Такая возможность будет у нашего молодого перспективного поколения», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной празднованию Дня России и Дня города, которая состоялась в мэрии в среду, 6 июня.

Глава администрации Пензы отметил, что церемония, связанная с посланием потомкам, должна стать запоминающимся событием.

Мероприятие начнется в 9.00.

Читайте также

В Пензе в день 100-летия революции прочли послания потомкам

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 7 ноября 2017 года в день 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции на набережной реки Суры в Пензе прошла церемония извлечения двух капсул с посланиями потомкам, которые были замурованы в 1967 и 1977 годах в горизонтальной гранитной плите.

Почувствовать сопричастность к историческому событию пришли не менее тысячи человек.

В их числе были те, кто присутствовал при закладке писем потомкам, их дети и внуки, а также горожане, которые несколько десятилетий ждали возможности узнать, с каким напутствием к ним обратились граждане СССР, жившие в Пензе во второй половине XX века.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе будут судить подростка, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков МФЦ для бизнеса откроют в жилом доме на улице Герцена в Пензе
В Пензенской области в суд передано дело о смерти девушки после интимной связи в гараже Объявлены имена победителей конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее»
Зареченец, пострадавший от махинаций с инвестициями, вновь стал жертвой мошенничества После фейерверка в День города транспорт будет ждать пензенцев на улице Суворова
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама