Датированное 2018 годом письмо потомкам планируется прочесть в Пензе через 45 лет Общество

Пенза, 6 июня 2018. PenzaNews. Капсулу с новым письмом потомкам, которая будет заложена в горизонтальную гранитную плиту вблизи монумента «Росток» на реконструируемой набережной реки Суры в Пензе в предстоящий вторник, 12 июня, планируется вскрыть через 45 лет. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Вскрыть капсулу предполагается в 2063 году — в год 400-летия Пензы. Такая возможность будет у нашего молодого перспективного поколения», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной празднованию Дня России и Дня города, которая состоялась в мэрии в среду, 6 июня.

Глава администрации Пензы отметил, что церемония, связанная с посланием потомкам, должна стать запоминающимся событием.

Мероприятие начнется в 9.00.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 7 ноября 2017 года в день 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции на набережной реки Суры в Пензе прошла церемония извлечения двух капсул с посланиями потомкам, которые были замурованы в 1967 и 1977 годах в горизонтальной гранитной плите.

Почувствовать сопричастность к историческому событию пришли не менее тысячи человек.

В их числе были те, кто присутствовал при закладке писем потомкам, их дети и внуки, а также горожане, которые несколько десятилетий ждали возможности узнать, с каким напутствием к ним обратились граждане СССР, жившие в Пензе во второй половине XX века.