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Пензенская область опустилась на 54 строчку рейтинга регионов по уровню жизни семей

11:15 | 07.06.2018 | Общество

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Пенза, 7 июня 2018. PenzaNews. Пензенская область опустилась с 53 на 54 место в рейтинге регионов России по уровню благосостояния семей, который составлен аналитиками агентства «РИА Рейтинг» за 2017 год.

Пензенская область опустилась на 54 строчку рейтинга регионов по уровню жизни семей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он рассчитывался по остатку денежных средств семьи, получаемых в виде зарплаты, после минимальных расходов на основании данных Росстата. При этом в качестве минимального уровня затрат использовался региональный прожиточный минимум.

Для семьи с двумя детьми расчет производился путем сложения средней в субъекте РФ номинальной заработной платы двоих взрослых человек по итогам года и вычитанием из получившейся суммы двух региональных прожиточных минимумов для трудоспособного населения и двух — для детей.

Для семьи с одним ребенком из суммы двух региональных номинальных средних зарплат вычитались два прожиточных минимума для трудоспособного населения и одного — для ребенка.

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Как отмечается в пояснительной записке, в реальности минимальные расходы семей могут быть и выше, чем прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не способна учитывать всех особенностей. Однако ниже эти затраты быть не могут.

Согласно представленным данным, остаток денежных средств после минимальных расходов составлял в Пензенской области в 2017 году у семей с двумя детьми — 16 тыс. 495 рублей, с одним ребенком — 25 тыс. 522 рубля.

На первой строчке рейтинга расположился Ямало-Ненецкий автономный округ, где остаток составлял около 114 тыс. 760 и 130 тыс. 555 рублей соответственно.

Замкнула список Кабардино-Балкария, где семьям, получающим среднюю по региону заработную плату, сложно содержать двоих детей без дополнительных доходов — остаток имеет отрицательное значение (-1 тыс. 200 рублей). В семьях с одним ребенком в среднем остается менее 10,5 тыс. рублей.

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