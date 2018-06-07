Пензенская область опустилась на 54 строчку рейтинга регионов по уровню жизни семей Общество

Пенза, 7 июня 2018. PenzaNews. Пензенская область опустилась с 53 на 54 место в рейтинге регионов России по уровню благосостояния семей, который составлен аналитиками агентства « РИА Рейтинг » за 2017 год.

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Он рассчитывался по остатку денежных средств семьи, получаемых в виде зарплаты, после минимальных расходов на основании данных Росстата. При этом в качестве минимального уровня затрат использовался региональный прожиточный минимум.

Для семьи с двумя детьми расчет производился путем сложения средней в субъекте РФ номинальной заработной платы двоих взрослых человек по итогам года и вычитанием из получившейся суммы двух региональных прожиточных минимумов для трудоспособного населения и двух — для детей.

Для семьи с одним ребенком из суммы двух региональных номинальных средних зарплат вычитались два прожиточных минимума для трудоспособного населения и одного — для ребенка.

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Как отмечается в пояснительной записке, в реальности минимальные расходы семей могут быть и выше, чем прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не способна учитывать всех особенностей. Однако ниже эти затраты быть не могут.

Согласно представленным данным, остаток денежных средств после минимальных расходов составлял в Пензенской области в 2017 году у семей с двумя детьми — 16 тыс. 495 рублей, с одним ребенком — 25 тыс. 522 рубля.

На первой строчке рейтинга расположился Ямало-Ненецкий автономный округ, где остаток составлял около 114 тыс. 760 и 130 тыс. 555 рублей соответственно.

Замкнула список Кабардино-Балкария, где семьям, получающим среднюю по региону заработную плату, сложно содержать двоих детей без дополнительных доходов — остаток имеет отрицательное значение (-1 тыс. 200 рублей). В семьях с одним ребенком в среднем остается менее 10,5 тыс. рублей.