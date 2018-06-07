Прокурор Земетчинского района ушел в отставку
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Пенза, 7 июня 2018. PenzaNews. Прокурор Земетчинского района Пензенской области Сергей Милосердов вышел на пенсию.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, приказом главы Генпрокуратуры России Юрия Чайки от 31 мая он освобожден от занимаемой должности и уволен из органов прокуратуры.
Исполнение обязанностей прокурора Земетчинского района временно возложено на заместителя прокурора района Наталью Гуляеву.
Милосердов Сергей Васильевич родился в Тамале Пензенской области в 1976 году.
Окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция».
С июня 2002 года проходил службу в органах прокуратуры. Состоял в должностях помощника прокурора Камешкирского района, следователя прокуратуры Камешкирского района, следователя прокуратуры Тамалинского района, заместителя прокурора Тамалинского района.
С октября 2014 года по май 2018 года был прокурором Земетчинского района.
За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генеральным прокурором РФ и прокурором Пензенской области.