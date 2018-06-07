Школьник из Вадинска победил в конкурсе «200 лет в историях» Общество

Пенза, 7 июня 2018. PenzaNews. Ученик школы села Вадинск Пензенской области Данила Буртасов стал победителем конкурса очерков, рассказов и видеороликов «200 лет в историях».

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Второе место заняла ученица школы Верхней Елюзани Марьям Капьева, а третье — учащаяся школы №2 города Каменки Марина Ширикова.

Еще 10 человек признаны лауреатами.

Всего в оргкомитет поступило 26 работ из Пензы и 12 районов области.

Награждение победителей состоится в литературном музее в предстоящую пятницу, 8 июня. В рамках мероприятия пройдет презентации передвижных экспозиций «Чемодан историй» участников проекта «Дети войны: связь поколений», и будет организовано вручение памятных знаков «Народная медаль».

Завершит церемонию обзорная экскурсия по музею и совместное чаепитие школьников и пенсионеров, сообщается на сайте регионального благотворительного фонда «Гражданский Союз».