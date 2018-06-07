Травмирование сварщика в Пензе признано несчастным случаем на производстве Общество

Пенза, 7 июня 2018. PenzaNews. Комиссия государственной инспекции труда в Пензенской области признала несчастным случаем на производстве происшествие со сварщиком ООО «Горводоканал», получившим ожоги во время проведения работ на улице Аустрина в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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«Из материалов расследования следует, что 23 мая мужчина в составе бригады находился на объекте в районе улицы Аустрина, где производил газосварочные работы в канализационном колодце напорного коллектора. Во время очередного включения резака сварочного аппарата произошло возгорание внутри колодца, в результате чего работник получил множественные ожоги II и III степени», — пояснили в администрации города.

В пресс-службе отметили, что травма была признана тяжелой.

«На основании собранных документов и материалов комиссия установила, что несчастный случай произошел при выполнении пострадавшим своих трудовых обязанностей», — уточнили в мэрии.