EN
17:05:11 Четверг, 7 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Травмирование сварщика в Пензе признано несчастным случаем на производстве

12:38 | 07.06.2018 | Общество

Печать

Пенза, 7 июня 2018. PenzaNews. Комиссия государственной инспекции труда в Пензенской области признала несчастным случаем на производстве происшествие со сварщиком ООО «Горводоканал», получившим ожоги во время проведения работ на улице Аустрина в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

Травмирование сварщика в Пензе признано несчастным случаем на производстве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из материалов расследования следует, что 23 мая мужчина в составе бригады находился на объекте в районе улицы Аустрина, где производил газосварочные работы в канализационном колодце напорного коллектора. Во время очередного включения резака сварочного аппарата произошло возгорание внутри колодца, в результате чего работник получил множественные ожоги II и III степени», — пояснили в администрации города.

В пресс-службе отметили, что травма была признана тяжелой.

«На основании собранных документов и материалов комиссия установила, что несчастный случай произошел при выполнении пострадавшим своих трудовых обязанностей», — уточнили в мэрии.

Загрузка...
Читайте также
На форуме «InnoMed» в Пензе обсудили развитие медицинской промышленности Областные соревнования по автомодельному спорту состоятся 8 июня
В Пензе наградили лучших социальных работников Мэр Пензы дал подчиненным ряд поручений в преддверии Дня города
Стихийные свалки в Бессоновском районе предстоит ликвидировать по решению суда В Пензе начал работу двухдневный форум «InnoMed-2018»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама