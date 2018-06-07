На время закладки письма потомкам в Пензе изменится движение транспорта Общество

Пенза, 7 июня 2018. PenzaNews. Схема движения общественного транспорта будет скорректирована в связи с перекрытием улицы Урицкого в Пензе — между улицами Максима Горького и Бакунина — на время церемонии закладки капсулы с письмом потомкам у стелы «Росток» на набережной реки Суры в предстоящий вторник, 12 июня.

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По данным мэрии, с 8.30 до 10.00 маршрут №13 будет сокращен до остановки «Центральный рынок».

Автобусы малого класса №5К с улицы Кирова будут сворачивать не на улицу Славы, а на улицу Максима Горького и далее следовать как обычно.

Маршрутки №80 с улицы Суворова будут направлены по улице Урицкого, а затем по улице Бакунина.

Автобусы №82С и №99, а также маршрутки №81 с улицы Бакунина будут ехать по улице Урицкого, а затем по улице Суворова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», церемония закладки капсулы с письмом потомкам состоится в День России и День города, 12 июня, в 9.00.

Вскрыть ее предполагается в 2063 году — в год 400-летия Пензы.