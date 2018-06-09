Проект нового корпуса детсада на улице Депутатской в Пензе будут использовать повторно Общество

Пенза, 9 июня 2018. PenzaNews. Процедура торгов объявлена на разработку проектно-сметной документации на строительство второго корпуса детского сада на улице Депутатской в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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По результатам разработки проекта и положительного заключения экспертизы объект будет направлен на включение в реестр экономически эффективных проектов Минстроя РФ. Данная документация будет использована как типовая для строительства еще двух корпусов на улицах Измайлова и Антонова.

Кроме того, получено положительное заключение государственной экспертизы на возведение пристроя ко второму корпусу детского сада №101 на улице Макаренко, 20. Документы уже направлены для включения в реестр экономически эффективных проектов.