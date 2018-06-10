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Пензенская команда победила в конкурсе «Мастер-оружейник»

10:37 | 10.06.2018 | Общество

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Пенза, 10 июня 2018. PenzaNews. Команда Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева одержала победу во всеармейском конкурсе «Мастер-оружейник», который проходил в регионе в третий раз.

Пензенская команда победила в конкурсе «Мастер-оружейник»

Фото: Pnzreg.ru

Пензенская команда получила право участвовать в армейском международном конкурсе «Мастер-оружейник» (АрМИ-2018), который состоится на полигоне «Учебный» с 29 июля по 5 августа.

Второе место заняли представители Восточного военного округа, а третье — Центрального.

Всего за звание лучшего оружейного взвода соревновались семь команд: пензенского военного вуза, Воздушно-десантных войск, Северного флота, Южного, Восточного, Западного и Центрального военных округов.

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Ремонтным бригадам предстояло пройти четыре этапа, в ходе которых они эвакуировали орудия, преодолевали препятствия на маршруте, устраняли неисправности боевой техники и выполняли другие задачи.

Также в рамках конкурса проходили областные соревнования среди участников движения «Юнармия». Первое место заняла команда военно-патриотического объединения «Витязи» чемодановской средней школы, второе — отряд «Патриот» из Мокшана, а третье — отряд «Вымпел-60» средней школы №60 Пензы.

Школьники демонстрировали навыки сборки-разборки автомата и стрельбы, физическую подготовку, проходили полосу препятствий, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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