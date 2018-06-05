Иностранные военные впервые смогут пострелять из «Града» на АрМИ-2018 под Пензой Общество

Пенза, 5 июня 2018. PenzaNews. Иностранные военные, которые будут участвовать армейском международном конкурсе «Мастер-оружейник» (АрМИ-2018) на полигоне «Учебный» в Пензенской области с 29 июля по 5 августа, впервые смогут произвести выстрелы из реактивной системы залпового огня «Град».

Фото: пресс-служба ЦВО

По словам главного судьи всеармейского этапа конкурса полковника Михаила Филатова, внесены изменения в правила, уведомления о которых направлены представителям Китая, Армении, Ирана и Узбекистана.

«Добавилась зрелищность — теперь каждая команда еще произведет залпом 10 выстрелов из РСЗО «Град», — пояснил он, уточнив при этом, что конкурсанты будут использовать холостые снаряды.

Михаил Филатов добавил, что, согласно новому положению, командам обязательно нужно будет заменить 122-миллиметровый ствол гаубицы Д-30.

«При буксировке гаубицы на «КамАЗе» по 4-километровой дистанции необходимо задним ходом заехать в специальное укрытие. При преодолении кургана без гаубицы водитель должен остановить автомобиль на подъеме, поставить его на стояночный тормоз, заглушить двигатель, после снова запустить двигатель и тронуться с места. При скатывании автомобиля будет начисляться штрафное время 30 секунд. Добавилось препятствие для расчета ЗУ-23. Также расчетам во время преодоления трассы протяженностью 4 км нужно будет последние 100 метров перемещать зенитную установку без помощи автомобиля», — цитирует судью пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в АрМИ-2018 примут участие команды из России, Китая, Узбекистана, Ирана и Армении.

Участники соревнований приедут в Пензу в середине июля. Для них подготовлены все необходимые условия для проживания, питания и досуга. В столовых будет готовиться национальная еда с учетом пожеланий гостей.

В настоящее время на полигоне «Учебный» в Пензенской области проходит всеармейский этап конкурса. В нем принимают участие по одной команде из каждого военного округа, Воздушно-десантных войск и Северного флота, а также команда принимающей стороны — Пензенского артиллерийского инженерного училища.

Состязания проходят в пять этапов. Кто именно представит Россию на международном этапе, станет известно 9 июня.