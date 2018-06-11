Утверждено расписание электричек «Пенза — Саранск» на время ЧМ по футболу Общество

Пенза, 11 июня 2018. PenzaNews. Три электрички будут доставлять болельщиков из Пензы в Саранск на все четыре матча, которые пройдут в столице Мордовии, и обратно. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

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В субботу, 16 июня, поезда со станции Пенза-I будут отправляться в 11.26, 12.13 и 14.33. Время в пути составит около 2,5 часов. Обратно после матча Перу и Дании электрички поедут в 22.32, 23.00 и 23.30.

19 июня на игру Колумбии и Японии из Пензы пассажиры отправятся в 6.50, 9.55 и 10.26, а назад — в 18.47, 19.37 и 20.19.

В понедельник, 25 июня, пензенцы и гости города поедут на встречу Ирана и Португалии в столицу Мордовии в 14.33, 15.26 и 15.59. Обратно их повезут уже после полуночи, то есть 26 июня, в 1.16, 1.29 и 4.35.

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Последний матч в Саранске состоится между сборными Панамы и Туниса 28 июня. Поезда из Пензы будут отправляться в 14.36, 15.29 и 15.51. Обратно они поедут ночью — в 1.13 1.25 и 4.25.

Право бесплатного проезда предоставляется на основании входного билета на матч или документа, дающего право на его получение. Также проехать смогут волонтеры на основании карты аккредитации и лица, включенные списки FIFA, направляемые оргкомитетом.

Оформление проездных документов пассажирам за наличный расчет и имеющим право на льготный проезд осуществляется в пригородных кассах железнодорожного вокзала станции «Пенза-I» и непосредственно в пригородных поездах.

С учетом повышенных мер безопасности и введения антитеррористического режима пассажиров просят прибывать на посадку заблаговременно до отправления поезда для прохождения досмотра и иметь с собой документы, удостоверяющие личность.