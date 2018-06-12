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Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем России и с Днем города

08:39 | 12.06.2018 | Общество

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Пенза, 12 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поздравил жителей с Днем России и с 355-летием Пензы, которые отмечаются во вторник, 12 июня.

Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем России и с Днем города

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Эти прекрасные праздники близки и дороги всем, кто искренне любит Отечество, гордится его богатейшим историческим, духовным, культурным наследием, славными ратными традициями и готов неустанно работать во имя процветания нашей великой Родины. Сурский край — лишь малая часть бескрайней России, но наши достижения и успехи позволяют вносить весомый вклад в динамичное развитие социально-экономического потенциала страны, в повышение качества жизни ее граждан, в достойное будущее для детей и внуков», — отметил глава региона.

Он поблагодарил жителей за вдохновенный труд, верность родной земле, неиссякаемую энергию и целеустремленность в достижении поставленных целей.

«Крепкого вам здоровья, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мира и благополучия!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

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