Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем России и с Днем города Общество

Пенза, 12 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поздравил жителей с Днем России и с 355-летием Пензы, которые отмечаются во вторник, 12 июня.

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«Эти прекрасные праздники близки и дороги всем, кто искренне любит Отечество, гордится его богатейшим историческим, духовным, культурным наследием, славными ратными традициями и готов неустанно работать во имя процветания нашей великой Родины. Сурский край — лишь малая часть бескрайней России, но наши достижения и успехи позволяют вносить весомый вклад в динамичное развитие социально-экономического потенциала страны, в повышение качества жизни ее граждан, в достойное будущее для детей и внуков», — отметил глава региона.

Он поблагодарил жителей за вдохновенный труд, верность родной земле, неиссякаемую энергию и целеустремленность в достижении поставленных целей.

«Крепкого вам здоровья, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мира и благополучия!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.