Открыта обновленная галерея почета и славы Пензенской области Общество

Пенза, 12 июня 2018. PenzaNews. Обновленная галерея почета и славы региона открыта в Пензе в День России, который отмечается во вторник, 12 июня.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На мероприятии присутствовали руководители исполнительных и законодательных органов власти области и города, сотрудники промышленных, строительных и транспортных предприятий, труженики сельского хозяйства, представители сфер культуры, спорта, образования, здравоохранения, а также общественные деятели.

Дипломы о занесении в галерею почета и славы вручил губернатор Иван Белозерцев, который отметил, что проведение этой церемонии в День России стало традицией.

Он поблагодарил всех, кто вносит свой вклад в развитие города и области, работая на предприятиях, в малом и среднем бизнесе, в сфере здравоохранения, образования, культуры и в социальной сфере.

Всего в галерею за заслуги в формировании и реализации социальной и экономической политики Пензенской области, большой вклад в культуру, искусство, воспитание, просвещение, охрану здоровья, жизни и прав граждан занесены 20 организаций и столько же отличившихся сотрудников.