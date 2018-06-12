Полный текст послания потомкам в 2063 год Общество

Пенза, 12 июня 2018. PenzaNews. Текст официального послания потомкам, которые будут жить в 2063 году, зачитан на церемонии закладки капсулы в горизонтальной гранитной плите около монумента «Росток» в Пензе в день 355-летия города, 12 июня.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В металлический контейнер в торжественной обстановке были помещены два письма, которые будут открыты в год 400-летия Пензы — более объемное, официальное и послание от молодежи 2018 года ровесникам в 2063 год.

ИА «PenzaNews» публикует полный текст официального послания потомкам.

Дорогие потомки! Мы, жители Пензы, живущие в 2018 году, в год 355-летия нашей столицы Сурского края обращаемся к вам через десятилетия, чтобы передать эстафету светлых помыслов и добрых дел во благо нашего родного и прекрасного дома — древнего города на Суре, заложенного предками в далеком 1663 году.

Мы живем в мире и дружбе в многонациональной семье народов исполинской России, которая под руководством Президента Владимира Владимировича Путина год от года становится все сильнее, все богаче, все краше, обретя в мире статус великой державы. И в этой ее твердой и энергичной поступи, ее величавой стати заслуга и всех нынешних земляков-пензенцев, славных своими трудовыми достижениями и ратными подвигами.

На нашу долю выпала эпоха относительно мирного строительства и созидания. Этот путь не всегда был простым и однозначным. Мы встали на широкую дорогу развития мировой цивилизации, обеспечили условия для главенства закона и торжества демократии, высоко подняли флаг просвещения и творчества, дали простор предприимчивости и частной инициативе. И вместе с тем мы бережно сохранили и стараемся приумножать крепкие традиции народного единения, братской поддержки и взаимовыручки, что во все времена обращало нашу святую Русь в неприступную твердыню для недругов и врагов. Это не потеряло актуальность и в наши мирные дни, когда российский народ проходит очередную проверку на прочность в санкционном противостоянии, навязанном нам блоком западных стран. Мы не боимся этой очередной исторической размолвки, зная неукоснительное правило, согласно которому Россия всегда выходила с честью из испытаний, обретая новую мощь, новое величие.

Сегодня в 2018 году мы хотим, чтобы вы ощутили динамичное биение пульса жизни полумиллионной Пензы, которая является одним из признанных промышленных и образовательных центров России, занимает в ней ведущие позиции в здравоохранении и культуре. Начало XXI века в Пензе отмечено возведением и открытием крупных значимых объектов: федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, областного перинатального центра, областного диагностического центра, детского технопарка «Кванториум», сети бизнес-инкубаторов для поддержки начинающих предпринимателей, дворца спорта «Буртасы», дворца единоборств «Воейков», спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена», новых зданий областного драматического театра и областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, киноконцертного зала «Пенза» и областной филармонии, новой сети транспортных магистралей и полуторакилометрового моста через реку Суру. Все они дали энергичный импульс всестороннему развитию Пензы, высоко подняли ее социально-экономический статус и вес в масштабе страны, определили на десятилетия вперед уникальный облик областного центра.

Развитие цифровых технологий, электроники, транспорта определяет сегодня ритм развития страны и нашего города. Находясь в сердце европейской части России, далеко от ее внешних границ, Пенза имеет широкую сеть деловых, социальных, культурных контактов не только в родном Отечестве, но и за рубежом: в странах Содружества независимых государств, Германии, Франции, Италии, Чехии, Швеции, Турции, Китае и многих других государствах современного мира. Пензенскую продукцию можно увидеть в любой точке планеты, а также на космической орбите, где наши приборы обеспечивают успешный полет Международной космической станции. Именно посланнику Пензы космонавту Александру Михайловичу Самокутяеву было доверено возглавить международный экипаж российского космического корабля «Юрий Гагарин», старт которого был приурочен к 50-й годовщине первого полета человека в космос.

«В России центр на периферии». Этот афоризм принадлежит перу выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского, который хорошо понимал, в чем заключается сила российского государства. В полной мере разделяя глубокую мысль нашего великого земляка, мы строим жизнь так, чтобы с каждым годом вместе с нашим родным городом все более крепла и Россия. По итогам оценки качества жизни в крупных и средних городах страны за 2017 год, которая была проведена Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации, Пенза заняла достойное 15-е место. Мы не останавливаемся на достигнутом высоком рубеже. С чувством сыновней любви в сердце к своему городу мы возводим дома и прокладываем дороги, разбиваем парки и скверы, учимся и работаем, мечтаем и творим то доброе будущее, в котором будете жить вы, наши потомки.

В этой каждодневной работе мы с особым трепетом подходим к заботе о старшем поколении, о ветеранах войны и труда, даровавших нам возможность свободно жить под мирным небом. Готовясь к празднованию в 2020 году 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, мы еще раз обращаемся своей памятью к бессмертному подвигу советского народа, одолевшего фашизм, и завещаем вам так же свято хранить память о тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. Не забывайте, что вы продолжатели судьбоносных побед, которые ценой колоссальных жертв добыли ваши предки, в том числе и воины-пензенцы. Свыше 300 тыс. уроженцев пензенского края приняли участие в боях и сражениях самой страшной войны XX века. Более 190 тыс. из них пали смертью храбрых, приближая великую Победу. И она грянула! И наш земляк гвардии лейтенант Морозов в мае 1945 года нанес в поверженном Берлине на стене Рейхстага надпись «А мы из Пензы!» Сберегите эту память для своих потомков!

Дорогие потомки! Мы как драгоценную эстафету передаем вам свою веру в лучшее будущее, свои надежды и стремления. Мы убеждены, что вы будете самоотверженно отстаивать истинные человеческие ценности: любовь к своим родным и близким; трепетную заботу о красавице Пензе, в которой вы непременно будете счастливы; благородный труд во благо России, в которой будут благополучно жить и работать ваши дети и внуки.

Живите целеустремленно и дружно! Идите по жизни уверенно и прямо, — так, чтобы и вы с полным правом могли сказать про себя с гордостью: «А мы из Пензы!» Растите своих детей! Любите родной город, преображая его славным трудом! Приумножайте достижения Пензы во благо любимого Сурского края и великой России!

Мы верим, что передаем эту эстафету времени в надежные руки!