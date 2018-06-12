В Пензе заложена капсула с двумя посланиями потомкам Общество

Пенза, 12 июня 2018. PenzaNews. Капсула с двумя посланями потомкам, которые планируется вскрыть в 2063 году, заложена в горизонтальной гранитной плите вблизи монумента «Росток» на набережной реки Суры в Пензе во вторник, 12 июня.

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Понаблюдать за историческим событием пришли горожане разного возраста. К ним обратился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который поздравил собравшихся с Днем России и с Днем города.

«Недавно мы получили письмо из прошлого, из советской эпохи. И вот сегодня мы передаем эту историческую эстафетную палочку тем, кто родится завтра, тем, кто будет жить в этом городе и любить его так же, как мы с вами. [...] Сегодня мы закладываем в капсулу времени два текста. Первый можно назвать официальным, второе послание подготовили жители города — от школьников до ветеранов. При этом оба письма будущим поколениям наполнены любовью и добрыми пожеланиями», — подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Дикторы зачитали текст посланий. Более официальное начинается словами «Дорогие потомки!», а второе — «Дорогие наши ровесники 2063 года!».

Затем Иван Белозерцев вложил письма, находящиеся в стеклянных капсулах в металлический контейнер и передал двум детям, которые, в свою очередь, отдали его рабочим.

Место закрыли плитой с надписью: «В данной стеле в 1967 и 1977 годах были заложены капсулы с письмами потомкам, которые были вскрыты в 2017 году. Артефакты находятся в пензенском государственном краеведческом музее. 12 июня 2018 года заложена капсула с письмом потомкам. Вскрыть в 2063 году, в год 400-летия основания города Пензы».