В день 355-летия Пензы состоялся парад Общество

Пенза, 12 июня 2018. PenzaNews. Массовое торжественное мероприятие, в котором приняли участие несколько тысяч человек, состоялось на улице Пушкина в Пензе в День России и день 355-летия города во вторник, 12 июня.

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Оно началось с гимна России в исполнении десятков юных хористов. Происходящее в прямом эфире транслировалось на два мультимедийных экрана, расположенных за партером по бокам от сцены. Места на сидениях были отведены ветеранам, чиновникам и депутатам.

Затем к собравшимся обратился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который подчеркнул важность развития города и создания высокооплачиваемых рабочих мест, которые позволят молодежи оставаться на малой родине.

«Мы и впредь будем поддерживать наш любимый город, будем делать все, чтобы Пенза была самым лучшим городом России», — сказал он.

В свою очередь мэр Виктор Кувайцев отметил, что очередной юбилей Пенза встречает современным городом, в которым сочетаются богатство культур разных народов, опыт старшего поколения и энергия молодежи.

«Интенсивно развиваясь, Пенза наряду со всеми успехами сохранила свой особый самобытный колорит, традиции гостеприимства и, конечно, духовную красоту. Мы много сделали, нам есть, чем гордиться, но еще больше нам, друзья, предстоит сделать. Я искренне благодарен каждому, кто заботится о нашем любимом городе и кто чувствует ответственность за его будущее», — сказал он.

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Затем присутствующих поздравил глава администрации Октябрьского района Могилева, города-побратима Пензы, Михаил Голушков, приехавший с рабочим визитом в составе белорусской делегации.

«Россия — это наш друг, брат и тот, с кем мы идем по жизни вместе», — сказал он.

В ходе мероприятия регалии почетного гражданина Пензы были вручены председателю попечительского совета фонда «Ветеран» Виктору Васильеву, а знак «За заслуги в развитии местного самоуправления» — бывшему мэру Пензы Александру Калашникову.

После официальной части состоялся концерт, а затем стартовал парад. Его открыла колонна мототехники. Затем к шествию присоединились Пензенский филиал военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, студенты вузов, в том числе иностранцы, представители национальных автономий, общественных организаций и районов Пензы.