В Пензе День России отметили фестивалем НКО, «Саммитом плова» и ярмаркой народных умельцев Общество

Пенза, 12 июня 2018. PenzaNews. Улица Московская и прилегающие территории в День России и день 355-летия Пензы стали местом проведения сразу нескольких мероприятий.

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В сквере напротив областного драматического театра имени А.В. Луначарского состоялся VII фестиваль некоммерческих организаций и городских сообществ «Добрая Пенза». НКО города с его помощью смогли презентовать свою деятельность и собрать средства на реализацию проектов. Гостям фестиваля предложили пострелять из лука, сделать прически и рисунки на коже хной и приобрести сувениры.

Также на месте проведения фестиваля была организована концертная программа. Одним из запоминающихся номеров стал восточный танец в красочных костюмах.

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На этой же площадке состоялся «Саммит плова», организованный региональной общественной организацией «Узбекская община» совместно с благотворительным фондом поддержки семьи, материнства и детства «Покров». 15 поваров соревновались в мастерстве приготовления этого блюда. Собранные в результате акции пожертвования будут направлены на лечение больных детей.

12 июня также состоялся заключительный день фестиваля народных ремесел и промыслов «Канитель». Выставка-ярмарка развернулась на улице Московской, на Фонтанной площади, в скверах «Кукушка» и «Копилка пословиц».

Жители и гости города смогли увидеть и приобрести изделия ручной работы, выполненные мастерами из 79 городов России, а также познакомиться с традиционными народными ремеслами — кузнечным и гончарным делом, валянием, росписью и резьбой по дереву, работой с берестой, бисероплетением и вязанием.