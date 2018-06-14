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На фестивале «Добрая Пенза» собрано 120 тыс. рублей

17:54 | 14.06.2018 | Общество

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Пенза, 14 июня 2018. PenzaNews. Некоммерческие организации и городские сообщества собрали в ходе VII фестиваля «Добрая Пенза» в День России и День города 120 тыс. тыс. рублей, которые будут направлены на поддержку проектов пензенских НКО и на помощь их подопечным. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила заместитель директора фонда «Гражданский союз» Екатерина Федотова.

На фестивале «Добрая Пенза» собрано 120 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Праздник посетили около 5 тыс. человек. Они познакомились с работой 38 пензенских общественных организаций и городских сообществ. Примерно 1,5 тыс. человек съели в общей сложности 150 кг вкуснейшего узбекского плова. В подготовке праздника приняли участие не менее 300 добровольцев», — отметила она.

Екатерина Федотова отметила, что около 300 человек проверили свои знания, участвуя в викторине «Разоблачи мошенника».

«Проблема мошенничества в благотворительности сейчас крайне актуальна. Именно потому что добросовестные организации становятся все профессиональнее и пользуются уважением. Мы хотим, чтобы люди знали, что такое настоящая помощь», — добавила собеседница агентства.

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