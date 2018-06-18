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Стоимость достройки проблемного дома «Декор-Трейда» определят к 22 июня

15:58 | 18.06.2018 | Общество

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Пенза, 18 июня 2018. PenzaNews. Стоимость завершения работ на объекте долевого строительства компании «Декор-Трейд» будет определена в Пензе к предстоящей пятнице, 22 июня. Об этом сообщил руководитель регионального центра государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Андрей Сакмаев.

Стоимость достройки проблемного дома «Декор-Трейда» определят к 22 июня

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У нас отработан «Декор-Трейд». […] Вместе с арбитражным управляющим, с представителями обманутых дольщиков так называемых выезжали на объект. Он полностью осмотрен, составлен дефектный акт [о том], что там нужно достроить, составлена смета в базе», — пояснил он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 18 июня.

Андрей Сакмаев добавил, что вся необходимая документация подготовлена.

«Осталось только согласовать с подрядчиком. Подрядчик уже выбран. […] Он сейчас изучит, что там по факту построено. Может быть, он что-то увидит, чего мы не увидели, сделает свои замечания, чтобы не было никаких дополнительных работ. Я так понимаю, что эта сумма будет последняя, больше выделяться не будет, [...] поэтому, чтобы с людей потом деньги не собирать, подрядчик должен сейчас самостоятельно изучить еще раз эту документацию и уже сказать, что он согласен. После этого мы даем заключение», — сказал он.

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По словам Андрея Сакмаева, с проведением аналогичных расчетов в отношении пяти проблемных домов компании «Пензастрой» возникли сложности.

«Есть определенные трудности, потому как арбитражный управляющий и обманутые дольщики пока не выдвинули своих представителей для проведения этой работы», — отметил руководитель регионального центра государственной экспертизы и ценообразования в строительстве.

Согласно официальным данным, в настоящее время в Пензенской области приостановлено строительство шести многоквартирных домов, возведение которых осуществлялось с привлечением денежных средств дольщиков. Застройщиками являются ОАО «Пензастрой» и АО «Декор-Трейд», обе компании признаны банкротами. Всего заключено около 1,5 тыс. договоров долевого участия.

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