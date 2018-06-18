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Белозерцев объявил строгий выговор Киндаеву и пригрозил ему увольнением

15:10 | 18.06.2018 | Политика

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Пенза, 18 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев объявил строгий выговор заместителю начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александру Киндаеву и пригрозил ему увольнением после того, как тот не смог ответить на вопрос о том, какие ресурсы, в том числе денежные, необходимы для завершения строительства многоквартирных домов компаний-банкротов «Пензастрой» и «Декор-Трейд» с целью решения проблемы дольщиков.

Белозерцев объявил строгий выговор Киндаеву и пригрозил ему увольнением

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Иван Александрович, такой информации у меня нет. Доложу тогда в рабочем порядке. У Инны Николаевны [Левченко, начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области] узнаю, есть ли такие данные. Скорее всего, они есть», — сказал Александр Киндаев в ходе оперативного совещания в облправительстве 18 июня.

Такой ответ на поставленный вопрос вызвал недовольство главы региона.

«Строгий выговор Вам. […] Еще раз не ответите — Вы уйдете с должности, в правительстве области работать не будете. Вы должны знать наизусть […] не меньше, чем начальник», — обозначил свою позицию Иван Белозерцев.

Он также распорядился отозвать Инну Левченко из отпуска, чтобы та передала всю информацию по теме дольщиков своему заместителю.

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