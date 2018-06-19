В Пензе подготовили два эскиза сквера Учителя, на одном из которых нет деревьев Общество

Пенза, 19 июня 2018. PenzaNews. Представители министерства образования Пензенской области пригласили жителей к обсуждению двух эскизных вариантов благоустройства сквера Учителя, который будет располагаться в зеленой зоне, ограниченной улицами Лермонтова, Попова и Ленинградской в Пензе.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

При этом они не позволяют составить представление о том, как будет выглядеть территория через дорогу от Олимпийской аллеи, призванная стать еще одним популярным местом отдыха горожан.

Так, на одном из эскизов показана заасфальтированная пешеходная дорожка посреди чистого поля, а слева от нее — пять стендов. Предположительно, они станут частью аллеи почета.

Данный вариант полностью оторван от реальности, так как на этой территории растет множество зеленых насаждений, а в рамках работ по благоустройству были налажены пешеходные связи, размещены лавочки и установлены фонари.

На втором эскизе зеленые насаждения присутствуют, но их насчитывается менее десяти.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Общий вид территории также не дает понимания, какой именно участок сквера планируется посвятить лучшим пензенским педагогам.