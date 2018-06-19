В Пензе подготовили два эскиза сквера Учителя, на одном из которых нет деревьев

Пенза, 19 июня 2018. PenzaNews. Представители министерства образования Пензенской области пригласили жителей к обсуждению двух эскизных вариантов благоустройства сквера Учителя, который будет располагаться в зеленой зоне, ограниченной улицами Лермонтова, Попова и Ленинградской в Пензе.
Фото: Minobr.pnzreg.ru
При этом они не позволяют составить представление о том, как будет выглядеть территория через дорогу от Олимпийской аллеи, призванная стать еще одним популярным местом отдыха горожан.
Так, на одном из эскизов показана заасфальтированная пешеходная дорожка посреди чистого поля, а слева от нее — пять стендов. Предположительно, они станут частью аллеи почета.
Данный вариант полностью оторван от реальности, так как на этой территории растет множество зеленых насаждений, а в рамках работ по благоустройству были налажены пешеходные связи, размещены лавочки и установлены фонари.
На втором эскизе зеленые насаждения присутствуют, но их насчитывается менее десяти.
Фото: Minobr.pnzreg.ru
Общий вид территории также не дает понимания, какой именно участок сквера планируется посвятить лучшим пензенским педагогам.
Всем желающим предлагается высказать свои предложения и замечания относительно представленных вариантов благоустройства сквера Учителя, направив их до 1 июля по адресу электронной почты, который указан на сайте министерства образования.
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