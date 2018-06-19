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В Пензе еще две автошколы включили затраты на ГСМ в стоимость обучения

19:40 | 19.06.2018 | Общество

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Пенза, 19 июня 2018. PenzaNews. Автошколы «Автомобилист» и «Дельфин», осуществляющие подготовку водителей в Пензе, включили затраты на горюче-смазочные материалы (ГСМ) в стоимость обучения после вмешательства прокуратуры. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе еще две автошколы включили затраты на ГСМ в стоимость обучения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, ранее полная стоимость платных образовательных услуг в договорах не указывалась, в связи с чем люди были вынуждены оплачивать расходы на ГСМ в процессе учебы.

Она пояснила, что по результатам проверки в отношении директоров данных автошкол были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ «Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса».

«Постановлениями мирового судьи виновные лица оштрафованы на 30 тыс. рублей», — уточнила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что также руководителям организаций были внесены представления об устранении нарушений, которые к настоящему времени удовлетворены — договоры об оказании платных услуг приведены в соответствие с действующим законодательством.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до этого аналогичное нарушение было выявлено в пензенской «Автошколе №33», которая по требованию надзорного ведомства также включила затраты на ГСМ в стоимость обучения водителей транспортных средств.

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