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Молодежь расчистила территорию захоронения воинов, погибших в госпитале под Сердобском

15:28 | 22.06.2018 | Общество

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Пенза, 22 июня 2018. PenzaNews. Несколько десятков человек, преимущественно студенты и школьники, очистили от поросли и мусора территорию в селе Куракино Сердобского района Пензенской области, где захоронены солдаты, умершие от ран в годы Великой Отечественной войны в эвакуационном госпитале №4401.

Молодежь расчистила территорию захоронения воинов, погибших в госпитале под Сердобском

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Некоторые участники акции, состоявшейся в рамках проекта «Память и гордость в сердцах поколений», специально приехали из Пензы.

Так, мероприятие объединило членов молодежного парламента области, активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ), Российских студенческих отрядов, представителей региональной федерации ММА, пензенского городского казачьего общества, отряда «Поиск-Вездеход», «Молодой Гвардии Единой России», студентов ПГУАС, ПГАУ и молодежь Сердобского района.

Они вырубили кустарник на той части кладбища, которая пришла в запустение и больше напоминала лес. Также участники акции убрали мусор, который затем был вывезен с территории.

«Мы пришли к соглашению о том, что молодежные организации Сердобского района возьмут шефство над этим захоронением», — сообщил ИА «PenzaNews» председатель молодежного парламента Пензенской области Андрей Сушков.

В свою очередь председатель реготделения Поискового движения России Лариса Казакова пояснила, что впереди предстоит большая работа по дальнейшему благоустройству брошенного воинского госпитального захоронения, где, по одним данным, находится две могилы, а по другим — 70–80.

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«Произвести эксгумацию для установления точного количества человек здесь не представляется возможным, потому что, как мы видим, гражданские и воинские захоронения находятся вперемешку. Есть смысл глубоко поработать в архивах — Пензенской области, Минобороны РФ и архиве воинских захоронений Санкт-Петербурга, который располагает максимальными сведениями. Поездка туда у нас намечена на январь», — сказала собеседница агентства.

По мнению Ларисы Казаковой, после установления всех имен предстоит внести изменения в соответствующие документы, огородить территорию и принять меры по увековечению имен погибших, например, разместив на кладбище памятную плиту или обелиск.

По окончании уборки всем желающим было предложено посетить усадьбу «Надеждино» в Сердобском районе, которая является памятником истории и культуры федерального значения.

Для них в рамках проекта «По следам забытых усадеб» была проведена экскурсия.

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