EN
14:39:42 Пятница, 18 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области подняли вопрос о сборе средств на восстановление усадеб

13:57 | 18.05.2018 | Общество

Печать

Пенза, 18 мая 2018. PenzaNews. Почетные гости регионального молодежного образовательного форума «Сурские ласточки», прошедшего в Пензенской области, подняли тему организации сбора средств на восстановление усадеб, расположенных на территории региона.

В Пензенской области подняли вопрос о сборе средств на восстановление усадеб

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Первой на проблему обратила внимание депутат Законодательного собрания области Яна Куприна.

Она сообщила, что недавно вместе с инициаторами проекта «По следам забытых усадеб» посетила несколько исторических объектов и после публикации фотографий в Instagram получила большое количество отзывов с вопросами о том, где находится то или иное здание, а также куда можно перевести деньги на его восстановление.

«Олег Васильевич, переадресую вопрос Вам — есть ли целесообразность сбора каких-то средств на восстановление этих усадеб?» — поинтересовалась Яна Куприна у заместителя председателя правительства области Олега Ягова.

Прежде, чем дать ответ, чиновник проинформировал о той работе, которая уже проводится на уровне региона.

«Было оперативное совещание у губернатора Пензенской области Ивана Александровича Белозерцева на прошлой неделе. Он четко дал поручение соответствующим структурам и ведомствам «проработать» основные усадьбы — [...] сколько стоит проектно-сметная документация на реконструкцию, сама реконструкция и есть ли у нас потенциальные инвесторы», — пояснил он.

Олег Ягов напомнил, что планируется инициировать запуск федеральной программы по реконструкции и воссозданию усадеб — готовится соответствующее письмо в Федеральное Собрание.

Читайте также

В Пензенской области стартовал конкурс видеороликов «История одной усадьбы»

«Ни один регион, в том числе дотационный, не сможет «поднять» [подобный проект]. По моим подсчетам, восстановление одной усадьбы — это минимум 1 млрд. рублей», — уточнил зампред облправительства, отметив, что каждая усадьба является объектом культурного наследия, что ведет к удорожанию работ.

Переходя непосредственно к теме сбора средств, Олег Ягов высказал мнение, что, «если дело благое, если будет общественный контроль, фонды действительно нужны».

По его словам, он и его друзья «пусть небольшие суммы», но «с удовольствием сдавали бы».

Зампред облправительства предложил министру образования Пензенской области Александру Воронкову на следующей неделе провести рабочую встречу, в ходе которой обсудить этот вопрос более детально.

«Я обещаю — найду общественную организацию, которая будет с авторитетом, и мы в ближайшее время создадим такой фонд [в поддержку пензенских усадеб]», — резюмировал он.

Загрузка...
Читайте также
Мэр недоволен отношением владельцев кафе в центре Пензы к городской собственности Олег Ягов мечтает о создании круглогодичного молодежного центра на базе «Радуги»
В Пензе победители конкурса «Старт в профессию» будут получать стипендию в 20 тыс. рублей Гордума Пензы не намерена поощрять журналистов деньгами
«Российский азимут» в Пензе объединит более 1 тыс. участников В Пензенской области вновь появились лжепрокуроры
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама