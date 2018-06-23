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Озвучены данные о переселении соотечественников за пять месяцев 2018 года

15:25 | 23.06.2018 | Общество

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Пенза, 23 июня 2018. PenzaNews. Консультант управления труда, демографии и трудовой миграции Минтруда Пензенской области Ольга Тузова представила результаты реализации программы переселения соотечественников в регион за первые пять месяцев 2018 года в ходе заседания межведомственной комиссии при облправительстве.

Озвучены данные о переселении соотечественников за пять месяцев 2018 года

Фото: Trud.pnzreg.ru

Согласно официальным данным, с января по май в региональной подпрограмме «Содействие добровольному переселению в Пензенскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014–2020 годы» приняли участие 227 граждан из девяти стран — Украины, Узбекистана, Армении, Казахстана, Молдовы, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана и Германии.

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В текущем году 547 человек получили материальную поддержку на общую сумму свыше 5 млн. рублей.

При этом 89% составили средства федерального бюджета и 11% — регионального.

Наибольшее число соотечественников выбрали Бессоновский — 40 человек, Каменский — 34, а также Пензенский — 25. Это составляет 18%, 15% и 11% от общего числа.

Средний возраст участников подпрограммы в 2018 году составил 31,3 года.

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