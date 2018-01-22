Александр Тузов заявил, что живет на иждивении жены Общество

Пенза, 22 января 2018. PenzaNews. Потерявший примерно за год из-за исков об авторском праве почти 500 тыс. рублей бывший сотрудник ФСБ, член общественного совета при УМВД России по Пензенской области и учредитель одного из сетевых СМИ Александр Тузов, который ранее проинформировал приставов о том, что ежемесячно из своей пенсии 18 тыс. 390 рублей направляет на погашение кредита за автомобиль «Honda CR-V», а остаток в 4 тыс. рублей тратит на содержание себя и ребенка, теперь заявил суду, что живет на иждивении супруги.

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«[...] Я уже живу на иждивении своей супруги — госслужащей, с которой, кроме меня, еще проживает мой несовершеннолетний сын, учащийся гимназии», — говорится в заявлении об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя за подписью Александра Тузова, которое поступило в Арбитражный суд Пензенской области.

«Моя супруга содержит наше жилье, сына и его репетиторов, меня, оплачивает налоги, лекарства, поддерживающие мое здоровье», — добавляется в тексте.

Ранее стало известно, что задолжавший более 100 тыс. рублей Александр Тузов подал в суд на приставов, поскольку размер взыскания с пенсии, которая, по его словам, составляет 22 тыс. 800 рублей и является единственным источником дохода, 15 декабря 2017 года был увеличен с 20% до 35%.

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«[...] В сложившихся условиях моего финансового положения и отсутствия у меня работы [увеличение суммы взыскания] равносильно моему банкротству», — заявил Александр Тузов, позиционирующий себя в том числе в качестве политолога.

При этом еще осенью 2017 года взыскатель предложил приставам как можно быстрее избавить должника Александра Тузова от давящего на его семейный бюджет кредита путем реализации с торгов находящегося в залоге у «Газпромбанка» автомобиля «Honda CR-V» 2014 года выпуска, стоимость которого на момент покупки составляла более 1 млн. рублей.

До настоящего времени транспортное средство на продажу не выставлено.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», все банковские счета Александра Тузова арестованы.

На совершение регистрационных действий в отношении кредитного автомобиля наложен запрет.

Кроме того, приставами вынесены постановления об обращении взыскания на пенсию Александра Тузова в размере 35% и на зарплату в размере 50%.

Также должнику ограничен выезд за пределы России.