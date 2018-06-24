В Пензе названы победители конкурса НКО «Активное поколение» Общество

Пенза, 24 июня 2018. PenzaNews. Экспертный совет конкурса «Активное поколение», организованного пензенским региональным общественным благотворительным фондом «Гражданский Союз» при финансовой поддержке фонда Елены и Геннадия Тимченко, определил победителей.

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В их числе — некоммерческие организации и инициативные группы из семи регионов России, чьи идеи будут реализованы.

Так, отмечены пензенские проекты «Добровольные помощники», «Путь к равным возможностям», «Это наша с тобой биография», «Серебряные рецепты», «Дети и правнуки победителей».

Кроме того, среди победителей — представители Воронежской, Волгоградской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Тамбовской областей и Мордовии.

Они займутся воплощением в жизнь проектов, направленных на людей пожилого возраста.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», основным инструментом программы «Активное поколение» являются гранты, выделяемые на реализацию широкого спектра гражданских инициатив.

Максимальный размер финансирования для юридических лиц и органов территориального общественного самоуправления достигает 150 тыс. рублей, а для инициативных групп — 30 тыс. рублей.